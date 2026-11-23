48-летний житель Бугуруслана стал фигурантом уголовного дела после того, как сел за руль в нетрезвом виде. Как сообщили в прокуратуре Оренбургской области в понедельник, 23 ноября, нарушитель сам подъехал к сотрудникам ГАИ и в итоге лишился автомобиля.