Житель Бугуруслана приехал к инспекторам ГАИ пьяным и остался без машины Nissan
Мужчина подъехал к стражам порядка, пока те оформляли протокол на его знакомого
48-летний житель Бугуруслана стал фигурантом уголовного дела после того, как сел за руль в нетрезвом виде. Как сообщили в прокуратуре Оренбургской области в понедельник, 23 ноября, нарушитель сам подъехал к сотрудникам ГАИ и в итоге лишился автомобиля.
Инцидент произошел 4 мая 2026 года. Фигурант приехал на своем Nissan к инспекторам, которые в тот момент оформляли административный протокол в отношении его знакомого.
Полицейские почувствовали запах спиртного и отстранили водителя от управления. Выяснилось, что ранее автомобилиста уже привлекали к ответственности за аналогичное правонарушение.
Суд лишил его водительских прав на два года и признал виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. Помимо этого, ему назначили штраф в 200 тыс. рублей, а иномарку конфисковали в доход государства.