Лейтмотивом встречи стала фраза «Снова с нуля», вынесенная на афишу. Так называется песня на стихи Бориса Свойского и музыку народного артиста РФ Марка Левянта. По словам режиссера юбилейного вечера Олега Скивко, театр постарался «перелистнуть страницы эпохи» и вернуть атмосферу традиционных капустников и творческих встреч со зрителями.