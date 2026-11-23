Самарский театр драмы отметил 175-летие под девизом «Снова с нуля»
В юбилейный вечер артистам вручили награды Минкультуры РФ и губернатора, а зрителям дали слово
Самарский академический театр драмы имени Горького отпраздновал 175-летие. Юбилейный вечер объединил артистов, сотрудников театра, представителей культурного сообщества и зрителей. Гости и организаторы вечера вспоминали историю, поздравляли коллектив и говорили о будущем.
Лейтмотивом встречи стала фраза «Снова с нуля», вынесенная на афишу. Так называется песня на стихи Бориса Свойского и музыку народного артиста РФ Марка Левянта. По словам режиссера юбилейного вечера Олега Скивко, театр постарался «перелистнуть страницы эпохи» и вернуть атмосферу традиционных капустников и творческих встреч со зрителями.
От имени губернатора Вячеслава Федорищева коллектив поздравил заместитель главы региона Владимир Кий. Народная артистка РФ Жанна Романенко (Надеждина) получила нагрудный знак Минкульта РФ «За вклад в российскую культуру». Кроме того, почетной грамотой Минкультуры РФ отмечен заслуженный артист Самарской области Федор Степаненко, благодарность министра культуры объявлена Елене Лазаревой.
В числе прочего почетные грамоты губернатора вручили исполняющему обязанности директора театра Юрию Проничеву и начальнику гримерного цеха Тамаре Черновой.
Поздравления прозвучали от министра культуры региона Екатерины Матвеевой, представителей театров оперы и балета, «СамАрт» и «Грань», а также от председателя Союза театральных деятелей РФ Владимира Машкова. В финале вечера слово дали преданным зрителям.