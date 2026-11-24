По итогам 2026 года обеспеченность врачами в медицинских организациях, участвующих в территориальной программе госгарантий, составила 35,6 человека на 10 тыс. жителей, средним медицинским персоналом — 83,2 человека. В 2024 году эти показатели составляли 34,5 и 82,9 человека соответственно. В региональном минздраве отмечают также сложности с закреплением медиков на рабочих местах. Для решения проблемы ведомство разрабатывает концепцию кадровой политики. Об этом говорится в отчете ведомства, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».