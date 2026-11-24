В Ростовской области сохраняется нехватка медицинских кадров
По итогам 2026 года обеспеченность врачами в медицинских организациях, участвующих в территориальной программе госгарантий, составила 35,6 человека на 10 тыс. жителей, средним медицинским персоналом — 83,2 человека. В 2024 году эти показатели составляли 34,5 и 82,9 человека соответственно. В региональном минздраве отмечают также сложности с закреплением медиков на рабочих местах. Для решения проблемы ведомство разрабатывает концепцию кадровой политики. Об этом говорится в отчете ведомства, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».
В государственных областных медицинских организациях работают 13 тыс. врачей и 27,7 тыс. сотрудников среднего медицинского персонала. С учетом всех организаций, участвующих в территориальной программе госгарантий, в регионе насчитывается 14,7 тыс. врачей и более 34,4 тыс. работников среднего звена.
Одним из инструментов решения кадровой проблемы власти называют целевое обучение. По состоянию на 1 ноября по направлениям регионального минздрава в Ростовском государственном медицинском университете обучаются более 2 тыс. студентов. На 2026–2027 учебный год количество бюджетных мест в подведомственных региональному министерству медицинских колледжах увеличили на 107 — до 2 247. На следующий учебный год запланировано расширение приема до 2 359 мест.
В регионе также действуют программы единовременных выплат «Земский доктор» и «Земский фельдшер», меры поддержки при покупке жилья, компенсации части процентов по ипотеке для выпускников-отличников и дополнительные выплаты отдельным категориям медработников. С начала 2026 года на базе областного медицинского информационно-аналитического центра работает Региональный кадровый центр здравоохранения, который занимается мониторингом кадровой ситуации и содействием трудоустройству выпускников.
Вместе с тем в минздраве признают, что принимаемых мер недостаточно для устранения кадрового дефицита. Ведомство разрабатывает концепцию кадровой политики и прорабатывает дополнительные меры нематериального стимулирования, которые должны помочь привлечь медиков и закрепить их в государственных областных учреждениях.