Российские ученые, проанализировав данные Росстата за 20 лет, выявили закономерность — в федеральных округах с высокой заболеваемостью эндокринной системы в рационе жителей не хватает определенных продуктов: они употребляют, например, слишком мало молока или мяса. На развитие болезней эндокринной системы влияет также возраст, наследственность и доступность помощи, но структуру питания все равно важно пересмотреть, указывают эксперты.