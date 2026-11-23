Ученые распределили федеральные округа по уровню риска эндокринных заболеваний
Российские ученые, проанализировав данные Росстата за 20 лет, выявили закономерность — в федеральных округах с высокой заболеваемостью эндокринной системы в рационе жителей не хватает определенных продуктов: они употребляют, например, слишком мало молока или мяса. На развитие болезней эндокринной системы влияет также возраст, наследственность и доступность помощи, но структуру питания все равно важно пересмотреть, указывают эксперты.
Ученые Южно-Уральского государственного университета провели исследование, цель которого — определить связь между рационом россиян и распространенностью эндокринных заболеваний. Они сравнили данные Росстата за 2004–2024 годы по двум показателям: потребление ключевых продуктов (хлеба, мяса, молока, растительного масла, сахара и яиц) и распространенность эндокринных заболеваний (в эту категорию исследователи включили также расстройства питания и нарушения обмена веществ). Результаты опубликованы в Международном научно-исследовательском журнале.
Проанализировав данные по всем федеральным округам, ученые распределили их по трем группам в зависимости от уровня заболеваемости эндокринной системы.
К группе с низким, по оценкам исследователей, уровнем отнесли Центральный и Южный округа — их население потребляет все основные продукты (включены в перечень Минздрава №614).
В Северо-Кавказском, Уральском и Дальневосточном округах заболеваемость находится на среднем уровне. Там в рационе жителей много молока, а остальных основных продуктов — среднее количество.
Высокий уровень отмечен в Северо-Западном, Приволжском и Сибирском округах, где потребление молока высокое, мяса — среднее, а остальных продуктов — низкое.