Зарплаты работников культуры на Дону оказалась на 29% ниже средних по региону
Средняя зарплата работников муниципальных учреждений культуры Ростовской области по итогам девяти месяцев 2026 года составила 70,8% от среднерегионального показателя, педагогов детских школ искусств — 71,8%. Такие данные следуют из отчета регионального министерства культуры, с которым ознакомился «Ъ-Ролстов».
По данным ведомственного мониторинга, работники учреждений культуры в среднем получали 54,4 тыс. руб. в месяц, педагоги детских школ искусств — 55,2 тыс. руб. При этом среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Ростовской области за январь—август 2026 года достигла 76,85 тыс. руб.
Таким образом, зарплаты в муниципальной культуре были ниже среднерегионального уровня на 29,2% и 28,2% соответственно. При этом в материалах минкультуры указано, что обе категории работников превысили прогнозную среднюю зарплату по области на 2026 год — 51,4 тыс. руб.: показатель составил 105,9% для работников культуры и 107,4% для педагогов.
В муниципальных учреждениях культуры региона работают около 12,3 тыс. человек. Их сеть насчитывает 2,4 тыс. организаций, включая 1,2 тыс. домов культуры, более тысячи библиотек, 111 детских школ искусств и 31 музей.