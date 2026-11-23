Таким образом, зарплаты в муниципальной культуре были ниже среднерегионального уровня на 29,2% и 28,2% соответственно. При этом в материалах минкультуры указано, что обе категории работников превысили прогнозную среднюю зарплату по области на 2026 год — 51,4 тыс. руб.: показатель составил 105,9% для работников культуры и 107,4% для педагогов.