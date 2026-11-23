В Ярославской области за лучшее зимнее оформление фасада заплатят 500 тысяч
В Ярославской области стартовал конкурс на лучшее зимнее оформление фасадов зданий с призом 500 тыс. руб. за первое место. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем канале в «Максе».
«Проводим конкурс в третий раз, и каждый год он привлекает все больше участников. Люди вкладывают время и силы, продумывают детали, чтобы создать вокруг себя праздничную атмосферу, и мы поддерживаем эти инициативы», — отметил губернатор.
По его словам, в прошлом сезоне на конкурс поступило почти 370 заявок. Самой популярной стала номинация для жилых домов — в ней представили более 160 работ. В этом году предусмотрены четыре номинации — для заведений общепита, магазинов и торговых центров, частных и многоквартирных домов, а также других зданий. За второе место выплатят 300 тыс. руб., за третье — 100 тыс. руб.
Конкурс охватит все муниципальные образования региона. Участников распределят по трем категориям. В одну из них войдут конкурсанты из Ярославля и Рыбинска. Комиссия осмотрит оформленные фасады на месте. Заявки принимают до 28 декабря, а победителей объявят в марте 2027 года.