По его словам, в прошлом сезоне на конкурс поступило почти 370 заявок. Самой популярной стала номинация для жилых домов — в ней представили более 160 работ. В этом году предусмотрены четыре номинации — для заведений общепита, магазинов и торговых центров, частных и многоквартирных домов, а также других зданий. За второе место выплатят 300 тыс. руб., за третье — 100 тыс. руб.