Самарская область добавила в перечень госуслуг выплаты пострадавшим от ЧС и терактов
Люди, потерявшие или повредившие жилье из-за катастроф и атак БПЛА, смогут получить деньги на новый дом или ремонт
Правительство Самарской области официально добавило в список государственных услуг две новые выплаты. Теперь жители региона, чьи дома пострадали или были утрачены из-за чрезвычайных ситуаций, терактов или при их пресечении, смогут получить компенсацию от государства. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.
Первая выплата предназначена для тех, кто потерял жилье. На эти деньги можно будет купить новую квартиру или дом либо начать строительство. Вторая выплата поможет тем, чей дом уцелел, но получил повреждения: средства можно потратить на капитальный ремонт.
Обе услуги предоставляются бесплатно, получить их смогут только физические лица. В дальнейшем выплаты планируется оформлять в электронном виде. За предоставление выплат отвечает министерство строительства Самарской области, оно же будет контролировать исполнение постановления.