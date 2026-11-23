В Оренбуржье бюджетный комитет рекомендовал законопроект о региональном бюджете на ближайшие три года принять в первом чтении с учетом поправок губернатора Евгения Солнцева и партии «Единая Россия». Рассмотрение финансового документа в Законодательном собрании состоится 24 ноября. Об этом сообщает пресс-служба регионального Законодательного собрания.