Бюджет Оренбуржья на три года с учетом поправок рассмотрят в первом чтении
В Оренбуржье бюджетный комитет рекомендовал законопроект о региональном бюджете на ближайшие три года принять в первом чтении с учетом поправок губернатора Евгения Солнцева и партии «Единая Россия». Рассмотрение финансового документа в Законодательном собрании состоится 24 ноября. Об этом сообщает пресс-служба регионального Законодательного собрания.
К законопроекту о бюджете поступило семь предложений — три от губернатора Оренбуржья Евгения Солнцева и четыре от парламентских фракций.
Поправки главы региона существенно уточняют параметры бюджета. Согласно им, на 2027 год предлагается увеличить доход областного бюджета до 158,4 млрд руб., расходы — до 165,6 млрд руб. Дефицит предлагается сократить до 7,2 млрд руб.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета увеличиваются на 179,7 млн руб. за счет прибыли от доли в уставных капиталах хозяйственных товариществ и обществ или дивидендов по областным акциям. Безвозмездные поступления увеличиваются на 6 млрд руб. за счет федерального бюджета.
За счет поправок снизится долговая нагрузка Оренбуржья: верхний предел государственного внутреннего долга на 1 января 2028 года уменьшится почти на 3,7 млрд руб. и составит 48,5 млрд руб.
«Единая Россия» в своей поправке предлагает увеличить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципалитетов на 2027 год на 91 млн руб. — до 7,271 млрд руб. Это позволит увеличить дотацию Оренбургу, Орску и Бузулуку.
Эти поправки комитет рекомендовал к принятию. Поправки других фракций предложено отклонить, «так как они не соответствуют бюджетным нормам и методикам».
Проект бюджета прошел общественные обсуждения, в которых приняли участие 91 человек — представители профсоюзов, общественных советов, студенты, муниципальные и государственные служащие. Поступило 18 замечаний и 33 вопроса.