В результате оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что фигурант сообщил о готовящемся взрыве и убийстве сотрудников отдела судебных приставов по Чайковскому ГУФССП России по Пермскому краю. Следственным отделом УФСБ в отношении злоумышленника возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. руб.