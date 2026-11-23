Ярославская область направит 750 млн рублей на поддержку экономики
В проекте бюджета Ярославской области на 2027 год на поддержку экономики и промышленности предусмотрено около 750 млн руб. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем канале в «Максе». Планы представили на заседании комитета облдумы по экономической политике.
«По итогам девяти месяцев 2026 года индекс промышленного производства составил 110%, что позволило нам войти в топ-7 регионов России», — сообщил Михаил Евраев. По его словам, промышленность формирует около 30% валового регионального продукта и обеспечивает более 40% налоговых поступлений.
На программу развития промышленности предусмотрено 180,3 млн руб. с учетом федеральных средств. Из них 100 млн руб. направят на докапитализацию Фонда регионального развития. Предприятия смогут получить займы до 60 млн руб. под 5–11% годовых на покупку оборудования и модернизацию производства. Еще 50,5 млн руб. заложено на поддержку экспорта. Помощь в выходе на зарубежные рынки смогут получить не менее 200 субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).
На программу «Экономическое развитие и инновационная экономика» предусмотрено 568,6 млн руб., из них 323 млн руб. — на развитие индустриальных парков. В частности, средства пойдут на строительство инженерной инфраструктуры парка «Новоселки». «Сегодня регион входит в десятку лидеров страны по темпам промышленного роста, а средняя зарплата в отрасли выросла почти на 11%», — отметил первый зампред правительства области Денис Хохряков.
На поддержку МСП и тех, кто планирует открыть свое дело, в 2027 году предусмотрено 33,5 млн руб., в том числе 20,5 млн руб. из федерального бюджета.
«Сегодня в Ярославской области зарегистрировано более 54 тысяч субъектов МСП. Оборот малых и средних предприятий за первое полугодие 2026 года составил 182,6 млрд рублей», — сообщил министр инвестиций и промышленности региона Александр Ольхов.
Бизнесу останутся доступны микрозаймы, поручительства по кредитам, бесплатные консультации и льготная аренда помещений в регионе.