На программу развития промышленности предусмотрено 180,3 млн руб. с учетом федеральных средств. Из них 100 млн руб. направят на докапитализацию Фонда регионального развития. Предприятия смогут получить займы до 60 млн руб. под 5–11% годовых на покупку оборудования и модернизацию производства. Еще 50,5 млн руб. заложено на поддержку экспорта. Помощь в выходе на зарубежные рынки смогут получить не менее 200 субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).