Восемь муниципалитетов Прикамья установили дополнительные льготы для участников СВО
Депутаты дум Еловского, Косинского, Кочевского, Лысьвенского, Нытвенского, Пермского, Суксунского и Юсьвинского округов приняли решение освободить участников СВО и членов их семей от уплаты земельного налога. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах». «Заявление на применение льготного налогообложения можно подать по одному земельному участку, не используемому в предпринимательской деятельности», — отмечается в сообщении.
Ранее с такой рекомендацией муниципалитетам выступил губернатор Дмитрий Махонин. Аналогичные решений уже приняты представительные органы в Куединском, Чердынском, Бардымском, Осинском, Александровском, Березовском, Большесосновском и Чусовском округах.