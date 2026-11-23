Депутаты дум Еловского, Косинского, Кочевского, Лысьвенского, Нытвенского, Пермского, Суксунского и Юсьвинского округов приняли решение освободить участников СВО и членов их семей от уплаты земельного налога. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах». «Заявление на применение льготного налогообложения можно подать по одному земельному участку, не используемому в предпринимательской деятельности», — отмечается в сообщении.