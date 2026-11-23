Деньги будут перечислять на банковскую карту «Мир». Чтобы получать выплаты, главе или его представителю нужно в течение пяти рабочих дней после вступления в должность собрать и отправить в министерство внутренней политики и управление делами губернатора пакет документов. Тем, кто уже занимает пост, дали время до 25 ноября 2026 года.