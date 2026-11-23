Главам городов и районов Самарской области назначили дополнительные вознаграждения
Ежемесячная надбавка составит 2,1 оклада министра регионального правительства
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подписал указ о дополнительных выплатах главам городских округов и муниципальных районов. Новые нормы действуют с 1 октября 2026 года. Документ опубликован на портале правовой информации.
Согласно указу, руководители муниципалитетов будут получать ежемесячную надбавку в размере 2,1 оклада министра областного правительства. Кроме того, предусмотрена ежеквартальная премия того же размера. Правда, ее выплатят только в том случае, если глава хорошо отработал квартал: результаты его работы будет оценивать министерство внутренней политики.
Деньги будут перечислять на банковскую карту «Мир». Чтобы получать выплаты, главе или его представителю нужно в течение пяти рабочих дней после вступления в должность собрать и отправить в министерство внутренней политики и управление делами губернатора пакет документов. Тем, кто уже занимает пост, дали время до 25 ноября 2026 года.
Ежемесячную надбавку будет назначать губернатор своим распоряжением. Выплачивать ее будут 5-го числа каждого месяца, причем сумма зависит от того, сколько дней глава фактически отработал. Если он был в отпуске, деньги рассчитают по особой формуле. За октябрь 2026 года выплату перечислят в течение пяти рабочих дней после подписания распоряжения.
Квартальную премию начнут платить с первого квартала 2027 года. Для этого глава должен будет показать хорошие результаты в работе, а губернатор — подписать отдельное распоряжение. Деньги поступят на счет в течение 10 рабочих дней после этого.
Все расходы берет на себя областной бюджет. Контролировать исполнение указа будут управление делами губернатора и министерство внутренней политики.