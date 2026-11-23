Авиакомпания «Икар» переводит головной офис из Оренбурга в Москву
Штаб-квартира авиакомпании «Икар» будет находиться в Москве вместо Оренбурга. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на имеющиеся документы.
В 2021 году головной офис авиаперевозчика был перенесен из Красноярска в Оренбург. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2025 году выручка компании составила 16,3 млрд, а чистая прибыль превысила 3,9 млрд руб.
Базовыми аэропортами «Икара» являются Красноярск (Емельяново), московский Шереметьево, Казань и Большое Савино (Пермь).