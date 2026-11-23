Эксперт рассказал, сколько стоит отдых в Сочи в новогодние праздники
Отдых в горном кластере Сочи в новогодние праздники может обойтись туристам примерно в 42 тыс. руб. на двоих без учета питания и дополнительных расходов. Это актуально для поездки на поезде из Москвы с 1 по 3 января при размещении в трехзвездочном отеле, рассказал «Ъ-Сочи» вице-президент ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян.
Цена железнодорожных билетов по данному направлению составляет примерно 30 тыс. руб. на двоих в обе стороны. Речь идет о нижних полках в купе.
Номер в трехзвездочном отеле на высоте около 540 м над уровнем моря обойдется примерно в 6 тыс. руб. в сутки. Размещение в четырехзвездочной гостинице на высоте около 960 м может стоить 15 тыс. руб. в сутки, в пятизвездочном отеле — до 40 тыс. руб. за ночь на двоих с завтраком.
Отдых в пляжном кластере Сочи будет дешевле. Проживание в гостиницах от одной до трех звезд оценивается в 3–5 тыс. руб. в сутки, в четырехзвездочных отелях — в 6–8 тыс. руб., в пятизвездочных — в 12–14 тыс. руб. за номер с завтраком.
Авиаперелет из Москвы в Сочи и обратно в экономклассе обойдется примерно в 40 тыс. руб. на человека. Билет бизнес-класса может стоить 120–200 тыс. руб.