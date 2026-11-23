Номер в трехзвездочном отеле на высоте около 540 м над уровнем моря обойдется примерно в 6 тыс. руб. в сутки. Размещение в четырехзвездочной гостинице на высоте около 960 м может стоить 15 тыс. руб. в сутки, в пятизвездочном отеле — до 40 тыс. руб. за ночь на двоих с завтраком.