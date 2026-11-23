Суд в Оренбуржье оштрафовал блогера-иноагента Хасана Узарова на 150 тыс. рублей
До этого его дважды привлекали к административной ответственности за аналогичные нарушения
Суд в Оренбургской области назначил штраф в размере 150 тыс. рублей блогеру Хасану Узарову (признан иноагентом). Он признан виновным по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента). Об этом сообщает пресс-служба суда в понедельник, 23 ноября.
Установлено, что блогера дважды за год привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. Кроме того, в период с 20 декабря 2025 года по 22 мая 2026 года блогер не предоставил в Минюст сведения о своей деятельности в установленные сроки.
По данным Минюста, ранее Хасан Узаров (признан иноагентом) распространял недостоверную информацию о решениях и политике российских властей, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных Сил РФ. Он также выступал против специальной военной операции на Украине и участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов для неограниченного круга лиц. Блогера внесли в реестр иностранных агентов 20 декабря 2024 года.