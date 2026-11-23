Установлено, что блогера дважды за год привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. Кроме того, в период с 20 декабря 2025 года по 22 мая 2026 года блогер не предоставил в Минюст сведения о своей деятельности в установленные сроки.