Ремонт водовода в Екатеринбурге завершили без отключения воды на четыре дня
Горячую воду в четырех микрорайонах Екатеринбурга отключать не будут — специалистам «Водоканала» удалось восстановить водовод без остановки Среднеуральской ГРЭС, сообщили в мэрии.
Ремонт на водоводе диаметром 1200 мм, обеспечивающем подачу холодной воды на ГРЭС, завершили поздно вечером 22 ноября.
Напомним, на прошлой неделе было объявлено об отключении горячей воды 23-27 ноября на Уралмаше, Эльмаше, в Пионерском и части центральных районов города на время аварийно-восстановительных работ на водоводе. Работы были необходимы для повышения надежности теплоснабжения и бесперебойной работы инженерных сетей.