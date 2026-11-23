По статистике, среднедушевые доходы населения во II квартале составили 192,2 тыс. руб., что на 0,1% больше относительно того же периода 2025 года. Соотношение среднедушевых доходов и стоимости фиксированного набора составило 6,3. Топ-10 регионов рейтинга замкнул Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО-Югра) с доходами в 99,3 тыс. руб. (+0,5%) и соотношением 3,27.