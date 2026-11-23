Ямал возглавил список регионов с самыми высокими доходами населения
Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) возглавил список регионов России, в которых фиксируются самые высокие доходы населения, следует из информации «РИА Новости». В статистике учитывались данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) и Росстата за II квартал 2026 года.
По статистике, среднедушевые доходы населения во II квартале составили 192,2 тыс. руб., что на 0,1% больше относительно того же периода 2025 года. Соотношение среднедушевых доходов и стоимости фиксированного набора составило 6,3. Топ-10 регионов рейтинга замкнул Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО-Югра) с доходами в 99,3 тыс. руб. (+0,5%) и соотношением 3,27.
Остальные регионы Уральского федерального округа (УрФО) расположились ниже. На 15 месте оказалась Свердловская область: из статистики следует, что среднедушевой доход уральцев составлял 77,8 тыс. руб. (+0,5%), соотношение доходов и набора 2,95. Тюменская область заняла 24 место с доходами 65,1 тыс. руб. (+8,4%) и соотношением 2,65. Челябинская область оказалась на 43 строчке, Курганская — на 69.