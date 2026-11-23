В Свердловской области объявили беспилотную опасность
Режим опасности БПЛА введен в Свердловской области с 8:10, сообщили в региональном МЧС. Информацию обо всех подозрительных объектах нужно передавать по единому номеру экстренных служб 112.
Необходимо сохранять спокойствие, зайти в укрытие и держаться подальше от окон. Работа интернета и связи может быть ограничена в целях безопасности. Губернатор Денис Паслер напомнил, что запрещено трогать обломки, снимать и распространять информацию о работе систем ПВО или беспилотников.
Кроме того, Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге.
Аналогичный режим среди регионов Уральского федерального округа (УрФО) действует также в Челябинской области.