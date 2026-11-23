Необходимо сохранять спокойствие, зайти в укрытие и держаться подальше от окон. Работа интернета и связи может быть ограничена в целях безопасности. Губернатор Денис Паслер напомнил, что запрещено трогать обломки, снимать и распространять информацию о работе систем ПВО или беспилотников.