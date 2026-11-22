Выступая, господин Шуваев избегал долгих рассуждений и предпочитал лаконичные формулировки. Например, в ответ на эмоциональное видеообращение жительницы приграничного Грайворонского округа, жаловавшейся на невыполнение обещаний по защите объектов инфраструктуры, он кратко перечислил уже принятые меры: закупка 70 блочно-модульных котельных, закрытие электроподстанций саркофагами, выставление мобильных огневых групп на основных путях пролета БПЛА. Кроме того, в области «по опыту Донбасса» проложены четыре антидроновых коридора общей протяженностью 120 км. «И это не результат — мы дальше продолжаем»,— резюмировал губернатор.