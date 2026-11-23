Дрифт на дорожных контрактах
Сын совладельца АО «ВАД» строит крупный спортивный объект в Ленобласти
ООО «Дрифт Рейсинг Парк» Александра Абрамова, сына совладельца АО «ВАД» миллиардера Валерия Абрамова, строит дрифт-парк в районе деревни Скотное Всеволожского района Ленобласти, выяснил «Ъ Северо-Запад». Проект стоимостью не менее 5 млрд рублей займет 17 га: предполагается построить более 20 видов трасс, ресторан и техническую базу для обслуживания и постройки машин на заказ. Инвестор рассчитывает на растущую аудиторию дрифта в России. Эксперты автогоночного рынка ожидают, что объект станет специализированной площадкой международного уровня, которая сможет принимать мировые турниры.
Инициатор проекта Drift Racing Park в Ленобласти Александр Абрамов — трехкратный чемпион мира по поппингу (танцевальное направление, которое в России часто называют верхним брейк-дансом.— «Ъ Северо-Запад»), пилот, вице-чемпион Grodno Grand Prix (городские соревнования по дрифтингу в белорусском Гродно) и основатель команды Drift Racing Park (прежнее название — Predator drift). Такие данные приведены на интернет-ресурсах и в социальных сетях дрифтеров.
Господин Абрамов рассказал «Ъ Северо-Запад», что в проекте, помимо более чем двух десятков конфигураций трасс, предусмотрено строительство трех трибун на 5 тыс. зрителей. Кроме того, запланированы ресторанный комплекс, здание школы «Культура заноса», симуляторы и техническая зона для обслуживания техники и индивидуальной постройки машин. Часть территории отводится под парк. Окончательную стоимость проекта бизнесмен не называет, отмечая только, что объем инвестиций превысит 5 млрд рублей.
По данным ЕГРЮЛ, ООО «Дрифт Рейсинг Парк» зарегистрировано в Санкт-Петербурге 10 июня 2022 года. Согласно финансовой отчетности компании, ее чистый убыток в 2025 году составил 125 тыс. рублей, сведений о выручке нет.
По замыслу инвестора, комплекс станет площадкой для мероприятий различного масштаба: спортивных, развлекательных, корпоративных и музыкальных. Ежегодно планируется проводить здесь от 80 до 110 событий. Площадку оснастят под организацию телевизионных трансляций.
По оценке господина Абрамова, аудитория дрифта в России продолжает расти и включает несколько уровней вовлеченности. Около 5 тыс. человек самостоятельно занимаются дрифтом, среди них более 500 лицензированных пилотов. До 150 тыс. человек составляют вовлеченное ядро комьюнити: регулярно посещают соревнования, следят за этапами и состоят в профильных клубах. Наконец, около 1,5 млн человек — это аудитория, интересующаяся дрифтом и следящая за этим видом спорта.
Вместе с братом Антоном Александр Абрамов выступает соучредителем ООО «Балтмостстрой», которое специализируется на строительстве мостов и тоннелей, автодорог и магистралей. На сайте компании указано, что она выполняет работы на М-32, Южной широтной магистрали (ЮМШ) в качестве субподрядчика.
ООО «Балтмостстрой» действует в Петербурге с 22 июня 2001 года. В прошлом году выручка компании выросла по сравнению в 2024-м на 31% до 10,1 млрд рублей, чистая прибыль снизилась на 38% до 439,7 млн.
Директор N Architects (проектирует гоночные треки Российской и Международной автомобильных ассоциаций) и пилот команды NRG Motorsport Никита Никитин подтверждает, что дрифт — активно развивающееся направление в автогоночном спорте. Специальных трасс для дрифта в России пока не строили: эта разновидность гонок находится в процессе создания отдельных регламентов и регулирования. Пока для этого спорта используются классические трассы.
Наличие в Ленобласти автогоночного комплекса «Игора Драйв», где есть трассы высокой категории, не будет мешать развитию предполагаемого дрифт-парка, убежден эксперт. Количество существующих трасс для автогоночного спорта в целом по стране в 10 раз ниже реальной потребности спортсменов, говорит господин Никитин. Хотя охват потенциальной аудитории для объектов такой инфраструктуры зависит от региона и увеличивается по мере загрузки автодромов. Если в Подмосковье крупные автодромы за один тренировочный день посещает 150 автомобилей, то в «Игоре» этот показатель пока равен 30 авто в день, но это молодой трек, его комьюнити только формируется и будет еще расти, объясняет эксперт.
Территория будущего дрифт-парка составляет примерно 20% от размера «Игоры», но у него есть все шансы стать крупнейшим и топовым проектом именно для дрифта, полагает игрок рынка.
Господин Абрамов уверен, что площадка будет не просто востребована у спортсменов России и СНГ, а станет специализированным спортивным объектом международного уровня. «Дрифт сегодня занимает второе место в мировом автоспорте по зрелищности. При этом в сравнении с классическими автогонками дрифт — гораздо более безопасный вид спорта»,— подчеркивает инвестор.
Отец Александра Абрамова Валерий Абрамов — генеральный директор и совладелец АО «ВАД», одного из крупнейших подрядчиков в сфере дорожного строительства, участвующих сегодня в ключевых инфраструктурных проектах Санкт-Петербургской агломерации, таких как строительство магистрали М-32, ЮШМ, реконструкция трассы А-131 «Сортавала» и капремонт трассы на Псков Р-23. Кроме этого, «ВАД» выполняет проектирование и межевание первого участка КАД-2 протяженностью 80 км. Только в 2025 году с АО «ВАД» было заключено 46 госконтрактов на общую сумму 92 млрд рублей. Крупнейший из них (60,6 млрд рублей) — на строительство дороги в Крыму до Южного берега. В 2024-м компания имела госконтракты на сумму, превышающую 90 млрд рублей, в 2023-м — на более чем 117 млрд рублей, в 2022-м — на более чем 157 млрд.