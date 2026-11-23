Наличие в Ленобласти автогоночного комплекса «Игора Драйв», где есть трассы высокой категории, не будет мешать развитию предполагаемого дрифт-парка, убежден эксперт. Количество существующих трасс для автогоночного спорта в целом по стране в 10 раз ниже реальной потребности спортсменов, говорит господин Никитин. Хотя охват потенциальной аудитории для объектов такой инфраструктуры зависит от региона и увеличивается по мере загрузки автодромов. Если в Подмосковье крупные автодромы за один тренировочный день посещает 150 автомобилей, то в «Игоре» этот показатель пока равен 30 авто в день, но это молодой трек, его комьюнити только формируется и будет еще расти, объясняет эксперт.