По данным издания, здание, возведенное на рубеже XIX и XX веков и изначально принадлежавшее Карлу Брандту, а затем, вероятно, его супруге Варваре, много лет пустовало и ветшало. Из-за нехватки средств на реставрацию и, как полагают градозащитники, непонимания ценности постройки владелец принял решение о сносе. На старом фундаменте планируется возвести новое строение.