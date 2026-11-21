На месте дома Брандта в Старой Нахичевани построят новое здание
Очередной приметный дореволюционный объект исчез с карты Старой Нахичевани. Как сообщает проект «Мой Фасад», на днях был полностью разобран исторический дом на 29-й линии, 43.
По данным издания, здание, возведенное на рубеже XIX и XX веков и изначально принадлежавшее Карлу Брандту, а затем, вероятно, его супруге Варваре, много лет пустовало и ветшало. Из-за нехватки средств на реставрацию и, как полагают градозащитники, непонимания ценности постройки владелец принял решение о сносе. На старом фундаменте планируется возвести новое строение.
Главная архитектурная и историческая ценность дома Брандта заключалась в его исключительной аутентичности. До начала осени 2026 года здание сохраняло максимальный объем подлинных деталей фасада и интерьера: историческую лепнину, набивной орнамент на стенах, оригинальные оконные рамы и фурнитуру, резные двери с ручками, а также уникальный кованый козырёк.
Особую досаду у специалистов вызывает утрата именно этих элементов. Весной градозащитники из Фонда архитектурных деталей вели переговоры с собственником о передаче или выкупе дверей и козырька. Стороны договорились, что владелец выйдет на связь перед началом демонтажа, однако этого не произошло.
«Случайно оказавшись по этому адресу, мы увидели картину, которая ошеломила: дома Брандта больше нет»,— цитирует «Мой Фасад» представителей фонда. По словам собственника, все элементы целиком отправились на свалку.
При этом градозащитники допускают, что владелец может лукавить. Учитывая, что ранее он упоминал о неоднократном интересе к двери и козырьку со стороны третьих лиц, существует вероятность, что детали были реализованы на вторичном рынке.
«Хорошо, если так — у деталей появился бы шанс на вторую жизнь. Если же их действительно утилизировали, то это просто глупо»,— отмечают в фонде.
Весной специалистам удалось задокументировать остатки планировки и интерьера. В память о снесённом объекте Фонд архитектурных деталей в ближайшее время планирует опубликовать подробный разбор его конструктивных и декоративных элементов.