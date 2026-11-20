В правительстве определили приоритеты надзорной деятельности в 2027 году
Недавно назначенная вице-премьер и глава аппарата правительства Ирина Окладникова 20 ноября на Всероссийском форуме контрольных органов обозначила приоритеты «проверочной» сферы на 2027 год. Впервые для ведомств будут введены ключевые показатели эффективности — помимо базовых для всей контрольной сферы будут и уникальные для каждого вида надзора. Цель — оценка реального результата работы инспекторов. Также на следующий год поставлена задача развития нового механизма «соглашения вместо штрафов» — в 2026 году заключено девять таких договоров.
Выступление на пленарной сессии проходящего в Хабаровске форума контрольных органов стало первым публичным мероприятием Ирины Окладниковой в новой должности. При недавнем обновлении состава правительства от своего предшественника Дмитрия Григоренко она получила в кураторство в том числе и сферу контроля-надзора.
Вице-премьер отметила, что внедрение риск-ориентированного подхода позволило выстроить прозрачную систему контроля, перейти от тотальных проверок к точечным и снизить их общее число. С 2019 года, когда стартовала реформа контрольно-надзорной деятельности, число проверок сократилось более чем в пять раз — с 1,5 млн в год до 273 тыс. по итогам 2025 года. В 2026-м динамика сохраняется — за девять месяцев проведено 210 тыс. проверок. Сейчас фокус смещен на профилактику нарушений, добавила Ирина Окладникова.
Вице-премьер назвала главные направления работы в 2027 году в этой сфере. Для контрольных ведомств предполагается установить двухуровневую модель ключевых показателей эффективности (КПЭ). Это базовые (зададут единый стандарт качества для всех контрольных органов) и уникальные показатели (отразят особенности работы контрольных ведомств). Последние разделены на два блока — обязательные (не подлежат пересмотру) и показатели, которое ведомство может выбрать из перечня либо предложить свои. При этом любой индивидуально предложенный показатель ведомство должно согласовать. Ранее устанавливались лишь базовые КПЭ для всей сферы контроля, далее система будет многоуровневой. «Показатели нужны, чтобы оценивать не активность контролеров, а реальный эффект их работы — снижение рисков и вреда для людей»,— сказала Ирина Окладникова.