Следственный отдел по Горнозаводску регионального СУ СКР задержал 55-летнего местного жителя по подозрению в похищении человека (пп. «в», «г» ч. 2 ст. 126 УК РФ). Как сообщает пресс-служба ведомства, по данным следствия, днем 19 ноября подозреваемый, угрожая пневматическим пистолетом, похитил свою знакомую 2003 года рождения. На автомобиле он привез ее в свою квартиру, где незаконно удерживал.