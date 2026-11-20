В Ярославской области продадут 99 земельных участков компании-банкрота
Конкурсный управляющий признанного банкротом ООО «Земельный инвестиционный фонд» (ООО «Земинвестфонд») опубликовал результаты оценки имущества должника. Согласно отчету, итоговая рыночная стоимость 99 земельных участков, находящихся в собственности компании, составила 92,79 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).
Оценка проводилась для последующей реализации имущества в рамках открытого конкурсного производства. Продаже подлежат преимущественно земли сельскохозяйственного назначения в Даниловском, Некрасовском, Первомайском, Ростовском и Тутаевском районах. Самым дорогим объектом стал земельный участок в Даниловском районе площадью более 610 га, оцененный в 9,58 млн руб. Самым дешевым — участок площадью 2 га стоимостью 97 тыс. руб.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Земинвестфонд» зарегистрировано в 2012 году в Ярославле. Основной вид деятельности — покупка и продажа собственного недвижимого имущества. Головная компания ЗАО «СЗУК». Задолженность по налогам на 2026 год составляет 38,38 млн руб. Финансовые показатели предприятия за последние годы не опубликованы.
Согласно материалам дела, СПОК «РусьАгроСервис» в 2015 году обратилось в суд с заявлением о признании банкротом компании «Земинвестфонд». Впервые «Земинвестфонд» был признан банкротом в 2016 году: конкурсное производство длилось около семи лет и завершилось в июле 2023-го мировым соглашением, по которому кредиторам передали крупные пакеты земельных участков. Уже в октябре 2026 года ООО «Земинвестфонд» вновь признали несостоятельным решением Арбитражного суда Ярославской области. В отношении компании открыто конкурсное производство сроком до 21 апреля 2027 года. В процедуре были определены требования кредиторов: например, ЗАО «СЗУК» включено в третью очередь реестра на 82,2 млн руб.