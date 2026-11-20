Согласно материалам дела, СПОК «РусьАгроСервис» в 2015 году обратилось в суд с заявлением о признании банкротом компании «Земинвестфонд». Впервые «Земинвестфонд» был признан банкротом в 2016 году: конкурсное производство длилось около семи лет и завершилось в июле 2023-го мировым соглашением, по которому кредиторам передали крупные пакеты земельных участков. Уже в октябре 2026 года ООО «Земинвестфонд» вновь признали несостоятельным решением Арбитражного суда Ярославской области. В отношении компании открыто конкурсное производство сроком до 21 апреля 2027 года. В процедуре были определены требования кредиторов: например, ЗАО «СЗУК» включено в третью очередь реестра на 82,2 млн руб.