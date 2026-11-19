Причина такого резонанса — в первую очередь в фигуре центральной героини. В 2003 году 19-летняя Элизабет Холмс основала медицинский стартап Theranos. Его команда якобы разработала компактное устройство, способное по одной капле крови провести множество анализов и диагностировать почти любое заболевание. Холмс и ее партнер в бизнесе и личной жизни Рамеш Балвани привлекли более $700 млн инвестиций, в 2014 году рыночная стоимость Theranos оценивалась в $10 млрд. Элизабет называли «новым Стивом Джобсом» и снимали на обложки деловых журналов в черной водолазке (в фильме она признается, что ненавидит эти фотографии).