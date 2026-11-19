В прокат вышел фильм «Увидеть все» об основательнице Theranos Элизабет Холмс
«Увидеть все», вышедший в мировой прокат в октябре, встретил восторженный прием у критики и публики и уже заработал $94 млн при бюджете в $7 млн — невиданный результат для документального кино. Очевидно, что фильм будет одним из главных участников наградной гонки, причем у него есть шансы стать первой документальной лентой, претендующей на «Оскар» не только в своей категории, но и в главной — «Лучший фильм».
Причина такого резонанса — в первую очередь в фигуре центральной героини. В 2003 году 19-летняя Элизабет Холмс основала медицинский стартап Theranos. Его команда якобы разработала компактное устройство, способное по одной капле крови провести множество анализов и диагностировать почти любое заболевание. Холмс и ее партнер в бизнесе и личной жизни Рамеш Балвани привлекли более $700 млн инвестиций, в 2014 году рыночная стоимость Theranos оценивалась в $10 млрд. Элизабет называли «новым Стивом Джобсом» и снимали на обложки деловых журналов в черной водолазке (в фильме она признается, что ненавидит эти фотографии).
А в 2015 году Theranos лопнул. Расследование The Wall Street Journal, а потом и компетентных органов доказало, что волшебный прибор не работал, а Холмс и Балвани обманывали инвесторов. В 2018 году компания была ликвидирована, в 2022-м Холмс приговорили к 11 годам 3 месяцам тюрьмы, Балвани получил на полтора года больше.
В 2023 году, за 34 дня до начала ее отсидки, Элизабет и ее новый партнер Билли Эванс (познакомились они в 2017 году, когда скандал вокруг Theranos гремел вовсю, но это не помешало любви с первого взгляда) пригласили к себе домой съемочную группу. Результатом этих съемок, которые велись в полной секретности, и стал фильм «Увидеть все».
Первая половина фильма еще похожа на привычное документальное кино, только снятое довольно некомфортно: камера берет героев сверхкрупными планами, залезает к ним в кровать и даже в душ. Подробности второй части картины студия и прокатчики просят не раскрывать, но можно сказать, что там включается «метод Филдера» — реалити-шоу, где реальности и шоу поровну.