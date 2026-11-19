«Дочка» невозврата
Дмитрию Аржанову удваивают долг в рамках банкротства
Конкурсный управляющий обанкроченного «ТНС холдинга» потребовал включить в требования кредиторов бывшего акционера «ТНС энерго» Дмитрия Аржанова 231,4 млн руб. по договорам процентного займа, оспариваемым в Арбитражном суде Москвы. Истец доказывает, что займы прикрывали сделки с акциями энергосбытовой группы компаний за счет похищенных средств у структур ПАО «Россети», следует из материалов дела. Дело о займах отправлено на пересмотр, после которого может начаться спор о многомиллионном долге в рамках банкротства самого Дмитрия Аржанова, осужденного на 18 лет за хищение почти 15 млрд руб.
Арбитражный суд Нижегородской области принял заявление конкурсного управляющего ООО «ТНС холдинг» Виктории Даниловой, которая просит включить 231,4 млн руб. долга в реестр требований кредиторов бывшего акционера «ТНС энерго» Дмитрия Аржанова. Как писал «Ъ-Приволжье», в октябре 2026 года его признали банкротом по иску ООО «НЭС» из-за долга 273,3 млн руб., выкупленного у ООО «Технологии переработки технической конопли» — структуры экс-партнера Геннадия Тимченко Вадима Гуринова. В августе бизнесмена осудили на 18 лет за хищение почти 15 млрд руб. у ПАО «МРСК Центра» и ПАО «Россети Центр и Приволжье». Новый арбитражный спор касается разбирательства о процентных займах, которые Дмитрий Аржанов в 2017 году выдал ООО «ТНС Холдинг», впоследствии признанному банкротом.
Виктория Данилова оспаривает эти займы в арбитражных судах Москвы, доказывая, что договоры прикрывали сделки с акциями «ТНС Холдинга», единственным акционером которого был офшор Sunflake Limited, учрежденный Дмитрием Аржановым с долей 88,75%. Он выдал холдингу 216 млн руб., в октябре 2018 года заем был погашен с 14,9 млн руб. процентов. Одним из доводов о прикрытии акционерных сделок истица назвала долги холдинга перед ООО «Промэнергосбыт», «Энергоконтроль» и «НЭС» на 3,4 млрд руб., которые включены в реестр требований кредиторов компании-банкрота. Следствие установило, что «ТНС Холдинг», Sunflake Limited и «ТНС энерго» использовались для хищения средств потребителей электроэнергии, на которые через счета этих же компаний приобретались акции энергосбытовой группы. Но Арбитражный суд Москвы и апелляция отказали конкурсному управляющему, посчитав, что «ТНС Холдинг» вернул Дмитрию Аржанову заемные средства, оспариваемые сделки не были подозрительными, а при заключении договоров займа у компании отсутствовали признаки объективного банкротства.
Однако Арбитражный суд Московского округа полностью отменил решение по обособленному спору и отправил его на новое рассмотрение. Кассационные судьи решили, что нижестоящие суды не оценили доводы конкурсного управляющего о том, что без займов от Дмитрия Аржанова «ТНС холдинг» не мог оплатить покупку акций «ТНС энерго», которые не принесли прибыли, так как не принималось решение о выплате дивидендов. Займы вернули не за счет чистой прибыли холдинга, а за счет текущей выручки, которую «ТНС холдинг» получил благодаря им. Из решения следует, что Дмитрий Аржанов выдал займы собственной компании из похищенных средств и вернул их с процентами за счет денег, полученных от независимых кредиторов.
Заявление конкурсного управляющего о включении спорного долга в требования к Дмитрию Аржанову нижегородский арбитраж рассмотрит после того, как завершится разбирательство вокруг договоров займа в Москве. Добавим, с продажей принадлежащих банкротящемуся «ТНС холдингу» акций «ТНС энерго» стоимостью почти 4,5 млрд руб. в 2025 году возникла правовая коллизия: адвокаты Дмитрия Аржанова отмечали, что принадлежность активов «ТНС холдингу» или Дмитрию Аржанову была неясна, а на возмещение от их продажи претендовали компании, которые фигурировали в уголовном деле: по его фабуле, выручка «ТНС энерго» похищалась и выводилась по фиктивным договорам займа холдинга с этими юрлицами. А в 2026 году Sunflake Limited не смог оспорить продажу 28% акций группы компаний «ТНС энерго» организации «ФинАльянс СТ» через дочерние компании: истец настаивал, что цена продажи была занижена, однако суд отказал офшору, решив, что акционер головной компании не вправе вмешиваться в деятельность дочерних структур.