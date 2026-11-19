Заявление конкурсного управляющего о включении спорного долга в требования к Дмитрию Аржанову нижегородский арбитраж рассмотрит после того, как завершится разбирательство вокруг договоров займа в Москве. Добавим, с продажей принадлежащих банкротящемуся «ТНС холдингу» акций «ТНС энерго» стоимостью почти 4,5 млрд руб. в 2025 году возникла правовая коллизия: адвокаты Дмитрия Аржанова отмечали, что принадлежность активов «ТНС холдингу» или Дмитрию Аржанову была неясна, а на возмещение от их продажи претендовали компании, которые фигурировали в уголовном деле: по его фабуле, выручка «ТНС энерго» похищалась и выводилась по фиктивным договорам займа холдинга с этими юрлицами. А в 2026 году Sunflake Limited не смог оспорить продажу 28% акций группы компаний «ТНС энерго» организации «ФинАльянс СТ» через дочерние компании: истец настаивал, что цена продажи была занижена, однако суд отказал офшору, решив, что акционер головной компании не вправе вмешиваться в деятельность дочерних структур.