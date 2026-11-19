Главный редактор «Областной газеты» Александр Лакедемонский в разговоре с «Ъ-Урал» отметил, что пригласил господина Батурина на работу в 2023 году в период обновления издания. «Рассчитывал на его большой опыт, чтобы он смог передать каноны классической профессиональной журналистики молодому поколению, с чем Михаил Викторович справился замечательно. Благодаря ему мы в определенной мере заново открыли для себя уголки Свердловской области — он часто ездил по территориям и привозил много интересных историй, набирал контакты. Нам будет не хватать этого уникального человека во многих творческих вещах, но отпускаем с пониманием и радостью, что он будет расти дальше»,— сказал господин Лакедемонский.