Главредом газеты «Аргументы и факты — Урал» назначен драматург Михаил Батурин
Обозреватель «Областной газеты», драматург Михаил Батурин утвержден новым главным редактором издания «Аргументы и факты — Урал» («АиФ-Урал»), рассказал «Ъ-Урал» сам журналист. По словам господина Батурина, к работе в новой должности он приступит с пятницы, 20 ноября.
«Задача делать интересную газету с качественным контентом, чтобы читатели были довольны. Опыт работы в разных направлениях журналистики у меня большой, я в ней работаю с 1991 года, но прежде всего я газетчик. Газета для меня приоритетное направление в журналистике»,— подчеркнул Михаил Батурин.
Михаил Батурин в 1998-2000 годах руководил отделом информации и молодежных проблем в «Областной газете», позже трудился в информационном агентстве «Новый регион», работал главным редактором и генеральным директором старейшего информационного агентства Среднего Урала ЕАН. С 2018 года учился в «Театральной школе Николая Коляды», написал около 30 пьес.
Главный редактор «Областной газеты» Александр Лакедемонский в разговоре с «Ъ-Урал» отметил, что пригласил господина Батурина на работу в 2023 году в период обновления издания. «Рассчитывал на его большой опыт, чтобы он смог передать каноны классической профессиональной журналистики молодому поколению, с чем Михаил Викторович справился замечательно. Благодаря ему мы в определенной мере заново открыли для себя уголки Свердловской области — он часто ездил по территориям и привозил много интересных историй, набирал контакты. Нам будет не хватать этого уникального человека во многих творческих вещах, но отпускаем с пониманием и радостью, что он будет расти дальше»,— сказал господин Лакедемонский.
По словам главреда «Областной газеты», в издании уже приступили к поиску журналиста, который займет место Михаила Батурина. «Он много занимался проблематикой муниципалитетов, и нужен человек, который готов ездить и умеет находить интересные, живые, уникальные истории, и также живо о них писать. Предстоит сложный поиск и выбор, но мы справимся»,— заверил он.