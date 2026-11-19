Глава белгородского избиркома Игорь Лазарев покидает пост
Избирательная комиссия Белгородской области сообщила об отставке председателя Игоря Лазарева, который возглавлял ее с 2018 года. В избиркоме пожелали ему удач на «новом поприще», не раскрыв его новое место работы.
В середине октября издание «Фонарь» рассказывало, что господин Лазарев займет пост вице-губернатора по внутренней политике. Официального подтверждения этой информации нет. На звонки «Ъ-Черноземье» Игорь Лазарев не ответил.
«Игорь Владимирович — человек, который особенно хорошо знает избирательный процесс изнутри, понимает его особенности и значение. Под его руководством велась работа над тем, чтобы выборы в регионе становились более открытыми, понятными и доступными для каждого жителя»,— подвели итоги работы господина Лазарева в избиркоме.
До перехода в комиссию он трудился вице-мэром Белгорода по внутренней и кадровой политике. Предшественник Игоря Лазарева на посту председателя облизбиркома Николай Плетнев ушел в отставку по собственному желанию после более чем 20 лет работы.