«Игорь Владимирович — человек, который особенно хорошо знает избирательный процесс изнутри, понимает его особенности и значение. Под его руководством велась работа над тем, чтобы выборы в регионе становились более открытыми, понятными и доступными для каждого жителя»,— подвели итоги работы господина Лазарева в избиркоме.