Так, например, депутат Алексей Авдеев при подаче сведений о доходах не указал сведения о недвижимости и транспортном средстве. А депутаты Михаил Чистяков и Виталий Пичкунов не указали участие в управлении коммерческими организациями в отношении себя или членов семьи. Остальные депутаты также должным образом не оформили сведения о полученных доходах и срочных обязательствах имущественного характера.