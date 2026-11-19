Депутатам гордумы Самары вынесли предупреждение за плохо составленные декларации
В четверг, 19 ноября, состоялось очередное заседание Самарской городской думы. Одним из ключевых вопросов повестки стали результаты мониторинга соблюдения антикоррупционного законодательства депутатами гордумы. По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева подобные проверки являются системными и проводятся как в органах законодательной, так и исполнительной власти. В этот раз аудит прошел в городском парламенте.
По итогам проверки были выявлены нарушения требований антикоррупционного законодательства у шести народных избранников. Депутатами Алексеем Авдеевым, Михаилом Чистяковым, Виталием Пичкуновым, Владимиром Викулиным, Денисом Купцовым, Владиславом Широчиным в сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не была отражена исчерпывающая информация.
Так, например, депутат Алексей Авдеев при подаче сведений о доходах не указал сведения о недвижимости и транспортном средстве. А депутаты Михаил Чистяков и Виталий Пичкунов не указали участие в управлении коммерческими организациями в отношении себя или членов семьи. Остальные депутаты также должным образом не оформили сведения о полученных доходах и срочных обязательствах имущественного характера.
К нарушителям уже приняты меры дисциплинарного воздействия — им вынесены предупреждения.
Руководство гордумы подчеркнуло, что работа в направлении соблюдения этических и правовых норм будет только усиливаться. В частности, контроль за соблюдением антикоррупционного законодательства в отношении депутатского корпуса планируется ужесточить, чтобы исключить любые нарушения и конфликты интересов.