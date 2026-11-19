Законопроект предполагает, что губернатор больше не будет руководить правительством, а кандидатуру председателя он внесет на согласование в Заксобрание. Если губернатор временно не сможет исполнять обязанности, их возложат на председателя правительства, а при отсутствии такой возможности — на одного из вице-губернаторов.