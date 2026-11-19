Губернатор Оренбуржья перестанет руководить региональным правительством
Рассмотрение законопроекта внесли в повестку заседания Заксобрания
В Оренбургской области готовят изменения в устав, которые разделят полномочия губернатора и председателя регионального правительства. Документ уже включен в повестку заседания Законодательного собрания 24 ноября. Об этом сообщили в региональном парламенте.
Законопроект предполагает, что губернатор больше не будет руководить правительством, а кандидатуру председателя он внесет на согласование в Заксобрание. Если губернатор временно не сможет исполнять обязанности, их возложат на председателя правительства, а при отсутствии такой возможности — на одного из вице-губернаторов.
В уставе также пропишут порядок сложения полномочий правительства перед вновь избранным губернатором в день его вступления в должность и прекращения работы правительства в случае отставки по решению главы региона. Итоговые изменения озвучат после заседания 24 ноября.