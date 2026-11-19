В центре Ижевска официально открыли новый пост наблюдения за воздухом
Он стал пятым стационарным пунктом мониторинга в городе
В Ижевске 18 ноября официально открыли стационарный пункт наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха № 10. Он стал пятым стационарным постом в городе, сообщает Удмуртский ЦГМС.
Работа объекта началась в тестовом режиме 9 февраля 2026 года. За время наблюдений случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха не зафиксировали. В государственное задание пункт включат с 1 января 2027 года.
Пробы воздуха отбирают шесть дней в неделю, за исключением воскресений и нерабочих праздничных дней, трижды в сутки — в 07:00, 13:00 и 19:00. Лаборатория проверяет содержание пяти загрязняющих веществ: диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, формальдегида и взвешенных веществ (пыли).
Центральную часть города выбрали из-за высокой транспортной нагрузки, концентрации административных и культурных объектов, а также большого потока туристов. Новый пост позволит получать более полную и оперативную информацию о состоянии атмосферного воздуха. Всего в Ижевске работают семь пунктов мониторинга загрязнения воздуха.