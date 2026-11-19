По данным суда, мужчины вступили в сговор в декабре 2022 года. До 12 октября 2023 года они заключали с гражданами договоры займа под залог недвижимости, которая им не принадлежала. Для этого фигуранты предоставляли поддельные выписки из Единого государственного реестра недвижимости, указывали ложные сведения о владельцах объектов и имитировали государственную регистрацию сделок. Настоящие собственники не знали об использовании своей недвижимости в качестве залога и не давали на это согласия.