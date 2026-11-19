Двух ижевчан осудили за мошенничество с займами на 59 млн рублей
Один из них получил шесть лет колонии, второй — условный срок
Ленинский райсуд Ижевска приговорил двух местных жителей к шести годам колонии и четырем годам условно за мошенничество при выдаче займов под залог чужой недвижимости. Общая сумма похищенных у потерпевших средств составила 59,3 млн руб., сообщает пресс-служба судов Удмуртии.
По данным суда, мужчины вступили в сговор в декабре 2022 года. До 12 октября 2023 года они заключали с гражданами договоры займа под залог недвижимости, которая им не принадлежала. Для этого фигуранты предоставляли поддельные выписки из Единого государственного реестра недвижимости, указывали ложные сведения о владельцах объектов и имитировали государственную регистрацию сделок. Настоящие собственники не знали об использовании своей недвижимости в качестве залога и не давали на это согласия.
Один из осужденных признал вину полностью, второй — частично. Суд учел наличие у мужчин малолетнего и несовершеннолетнего детей, состояние здоровья, помощь родственникам, а также частичное возмещение ущерба одним из них. Отягчающих обстоятельств суд не установил.
Одному из фигурантов назначили шесть лет лишения свободы в колонии общего режима, второму — четыре года условно с испытательным сроком три года.
Действия осужденных квалифицированы как мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).