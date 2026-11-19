Девять человек ранены в результате удара БПЛА по центру Курска, есть разрушения
Губернатор Курской области Александр Хинштейн опубликовал уточненную информацию по атаке ВСУ на Курск утром в четверг, 19 ноября. В результате удара беспилотниками пострадали девять человек, включая ребенка. Зафиксированы разрушения и пожары.
«Осколочные ранения в центре — у двух мужчин, трех женщин. На северо-западе попал под завалы частного дома 12-летний ребенок, спасатели уже вызволили его. Также ранены две женщины — посетительницы частной клиники, у них осколочные ранения. Еще одна пострадавшая в районе Льговского поворота. Всем оказывается необходимая медпомощь»,— сообщил глава региона.
В центре Курска после падения обломков от взрывной волны повреждены один многоквартирный дом, частные дома, а также здание Арбитражного суда Курской области, Центральная городская библиотека, Дом быта и Курский медицинский колледж. Есть повреждения фасада здания и окон травмпункта. Пациенты и посетители не пострадали.
Несколько автомобилей загорелись в результате атаки БПЛА. Множество машин повреждено.
«Лично выехал на места происшествий, пообщался с людьми, ответил на все возникающие вопросы. Всех жильцов пострадавших домов при необходимости разместим в ПВР. Окажем всю необходимую помощь и произведем выплаты»,— подчеркнул господин Хинштейн.
Также губернатор отметил, что по вопросу ремонта здания областного арбитража связался с генеральным директором судебного департамента при Верховном суде Геннадием Лопатиным. По словам Александра Хинштейна, «средства на ремонт будут оперативно доведены».
«В связи с произошедшим образовательным организациям рекомендовано действовать как при объявлении сигнала о ракетной опасности с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Обучение во вторую смену (при наличии) организовать в дистанционном формате»,— написал господин Хинштейн в своих соцсетях.
Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», за последние сутки в Курской области были сбиты 123 беспилотника различных типов. По информации Александра Хинштейна, в результате падения обломков БПЛА в Курске частично повреждены шесть многоквартирных домов и одно частное домовладение.