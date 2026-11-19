«Осколочные ранения в центре — у двух мужчин, трех женщин. На северо-западе попал под завалы частного дома 12-летний ребенок, спасатели уже вызволили его. Также ранены две женщины — посетительницы частной клиники, у них осколочные ранения. Еще одна пострадавшая в районе Льговского поворота. Всем оказывается необходимая медпомощь»,— сообщил глава региона.