Археологическая разведка проводилась на земельном участке в октябре, на котором запланировано строительство съездов, соединяющих ул. Малышева с автодорогой от ул. Шефской до поста ГИБДД. Проверка охватила участок площадью свыше 127 тыс. кв. м от района перекрестка улиц Малышева и Студенческой до съездов с путепровода по ул. Малышева и на Егоршинском подходе под путепроводом по ул. Малышева.