Экспертиза разрешила строительство съездов у Малышевского моста в Екатеринбурге
Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области по заказу ООО ПСК «Трансмостинжиниринг» провело историко-культурную экспертизу в Екатеринбурге в районе Малышевского моста, следует из акта проверки.
Археологическая разведка проводилась на земельном участке в октябре, на котором запланировано строительство съездов, соединяющих ул. Малышева с автодорогой от ул. Шефской до поста ГИБДД. Проверка охватила участок площадью свыше 127 тыс. кв. м от района перекрестка улиц Малышева и Студенческой до съездов с путепровода по ул. Малышева и на Егоршинском подходе под путепроводом по ул. Малышева.
По ее итогам было установлено, что на этой территории отсутствуют объекты археологического наследия и объекты, обладающие соответствующими признаками. Также не было обнаружено выявленных объектов археологического наследия. Следовательно, эта земля может быть использована для освоения.