Начальная цена восьми маршрутов (141, 545, 749, 752, 777, 779, 786, 802), составила 2,8 млрд руб. Они связывают в том числе Соликамск с Пермью, Березниками, Красновишерском, а также Красновишерск с Пермью. В 2,6 млрд руб. оценили десять маршрутов (121, 341, 344, 442а, 663, 688, 718, 747, 748, 803), которые связывают Пермь с Осой и Чайковским, а также поселками и селами Звездный, Юг, Калинино и Ключи. Начальная цена трех маршрутов (440, 806, 822), которые связывают Березники с Пермью и селом Яйва, а также Пермь и Усолье, составила 2,2 млрд руб.