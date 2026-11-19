В Прикамье организацию межмуниципальных перевозок оценили в 26 млрд рублей
ГКУ «Организатор пассажирских перевозок Пермского края» объявило 17 закупок на осуществление перевозок пассажиров по межмуниципальным маршрутам. Об этом свидетельствует информация в «СПАРК-Интерфакс». Общая сумма начальной максимальной цены контрактов составляет 26 млрд руб. Заявки на участие во всех закупках принимаются до 8 декабря. Срок действия планируемых контрактов — с 1 июня 2027 года по 31 июля 2032 года.
Дороже всего оценили закупку на осуществление девяти маршрутов (109, 169, 339, 374, 403, 431, 461, 648, 689), которые связывают Пермь с населенными пунктами Пермского края, в том числе Усть-Качкой, Култаево и Нижними Муллами, а также с Осой и Чайковским. Начальная цена составляет 4 млрд руб.
Начальная цена семи маршрутов (116, 117, 118, 153, 170, 340, 530) составляет 3,37 млрд руб. Эти маршруты связывают Пермь в том числе с Добрянкой, Полазной и Хохловкой. В 3 млрд руб. оценили восемь маршрутов (644а, 649, 678, 757, 771, 794, 795, 796), которые связывают Пермь в том числе с Александровском, Горнозаводском, Кизелом и Гремячинском.
Начальная цена восьми маршрутов (141, 545, 749, 752, 777, 779, 786, 802), составила 2,8 млрд руб. Они связывают в том числе Соликамск с Пермью, Березниками, Красновишерском, а также Красновишерск с Пермью. В 2,6 млрд руб. оценили десять маршрутов (121, 341, 344, 442а, 663, 688, 718, 747, 748, 803), которые связывают Пермь с Осой и Чайковским, а также поселками и селами Звездный, Юг, Калинино и Ключи. Начальная цена трех маршрутов (440, 806, 822), которые связывают Березники с Пермью и селом Яйва, а также Пермь и Усолье, составила 2,2 млрд руб.
По техническому заданию, срок эксплуатации транспортных средств для перевозок на момент начала исполнения контракта должен составлять меньше года.