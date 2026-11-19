Суд установил, что вечером 20 июня 2025 года пьяный горожанин, находясь в маршрутке, начал конфликт с водителем. Опасаясь агрессии пассажира, последний остановил транспортное средство и вышел из него. После этого местный житель выстрелил в лицо водителя из пневматического пистолета. Кроме того, челябинец избил потерпевшего, из-за чего тот упал на землю. Врачи заменили водителю хрусталик глаза искусственной линзой, его зрение снизилось.