Челябинца отправили в колонию за выстрел в водителя маршрутки
Советский районный суд Челябинска признал ранее судимого 43-летнего местного жителя виновным в хулиганстве и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (ч. 2 ст. 213, п. «д», «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ). За выстрел в водителя маршрутки ему дали пять лет колонии общего режима, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Суд установил, что вечером 20 июня 2025 года пьяный горожанин, находясь в маршрутке, начал конфликт с водителем. Опасаясь агрессии пассажира, последний остановил транспортное средство и вышел из него. После этого местный житель выстрелил в лицо водителя из пневматического пистолета. Кроме того, челябинец избил потерпевшего, из-за чего тот упал на землю. Врачи заменили водителю хрусталик глаза искусственной линзой, его зрение снизилось.
Фигуранта взяли под стражу в зале суда. С него взыскано 500 тыс. руб. в счет возмещения причиненного морального вреда.