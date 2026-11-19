Как установил Центральный окружной военный суд, осужденный размещал в сети материалы, оправдывающие террористическую деятельность. Его действия были квалифицированы по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). В качестве наказания суд назначил ему штраф в размере 350 тыс. руб., а также лишил его права заниматься администрированием сайтов и каналов в электронных и информационно-телекоммуникационных сетях. Денежные средства перечислены в доход государства, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.