Житель Прикамья выплатил штраф за оправдание терроризма
Судебные приставы Пермского края взыскали уголовный штраф с 46-летнего жителя села Частые. Он был признан виновным в публичном оправдании терроризма в интернете, сообщает пресс-служба регионального ГУФССП.
Как установил Центральный окружной военный суд, осужденный размещал в сети материалы, оправдывающие террористическую деятельность. Его действия были квалифицированы по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). В качестве наказания суд назначил ему штраф в размере 350 тыс. руб., а также лишил его права заниматься администрированием сайтов и каналов в электронных и информационно-телекоммуникационных сетях. Денежные средства перечислены в доход государства, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.