Эфир пройдет на телеканале «Россия-24», на «Радио России. Курган» и в социальных сетях. Направить обращение можно через чат-бот в мессенджере «Макс», платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», форму «Задай вопрос губернатору». Также жители могут обратиться на горячую линию 8(3522)-43-33-44 либо оставить комментарий под видео с прямой линией.