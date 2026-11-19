Более 41 тысячи ИП закрылись на Кубани с начала года
Показатель вырос почти на 20% за год
В Краснодарском крае за десять месяцев 2026 года прекратили деятельность 41,3 тыс. индивидуальных предпринимателей — на 19,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Одновременно в регионе зарегистрировали 48,8 тыс. новых ИП, следует из ответа краевого управления ФНС на запрос «Ъ-Кубань».
С 1 января по 1 ноября 2026 года в качестве индивидуальных предпринимателей зарегистрировали 48 810 человек. За тот же период 41 286 физлиц прекратили деятельность в этом статусе. Годом ранее показатели составляли 46 879 и 34 593 соответственно. Таким образом, число новых регистраций выросло на 4,1%, а прекращений деятельности — на 19,3%.
Среди юридических лиц динамика оказалась иной. За десять месяцев 2026 года в Краснодарском крае зарегистрировали 4 250 организаций — на 22,2% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Количество прекративших деятельность компаний увеличилось с 4 981 до 7 211, или на 44,8%.
В налоговом управлении отметили, что не располагают возможностью отбирать статистические данные по видам деятельности организаций. Кроме того, ведомство не собирает сведения о причинах прекращения предпринимательской деятельности и ликвидации юридических лиц.