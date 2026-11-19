С 1 января по 1 ноября 2026 года в качестве индивидуальных предпринимателей зарегистрировали 48 810 человек. За тот же период 41 286 физлиц прекратили деятельность в этом статусе. Годом ранее показатели составляли 46 879 и 34 593 соответственно. Таким образом, число новых регистраций выросло на 4,1%, а прекращений деятельности — на 19,3%.