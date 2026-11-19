В Федоровском районе обустроили контейнерные площадки по требованию прокуратуры
Стерлибашевский межрайонный суд по требованию прокуратуры Федоровского района обязал администрацию Федоровского сельсовета обустроить контейнерные площадки.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, проверка установила, что в селах Федоровка и Кузьминовка контейнерные площадки накопления отходов не оборудованы покрытием для отведения талых и дождевых сточных вод и ограждением.
После вмешательства надзорного ведомства площадки обустроены.