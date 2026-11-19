Экс-главу Варненского района внесли в реестр уволенных за утрату доверия
Бывший глава Варненского муниципального района Челябинской области Константин Моисеев внесен в официальный реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения. Соответствующая запись появилась в единой государственной системе «Госслужба» 18 ноября 2026 года.
Прокуратура в судебном порядке добилась изменения оснований и формулировок прекращения полномочий бывшего руководителя. Константин Моисеев возглавлял Варненский район в течение десяти лет — с 2015 по 2025 год. Осенью 2025 года он покинул должность в связи с истечением срока полномочий, не став выдвигать свою кандидатуру на новый срок.
В ходе прокурорской проверки были выявлены грубые нарушения антикоррупционного законодательства и неурегулированный конфликт интересов. В частности, господин Моисеев трудоустроил свою супругу на должность начальника отдела по земельному контролю и экологии в администрацию района. По требованию прокуратуры основание ее увольнения также зафиксировано, как «в связи с утратой доверия». Супруга бывшего главы внесена в аналогичный реестр в сентябре 2026 года.