В ходе прокурорской проверки были выявлены грубые нарушения антикоррупционного законодательства и неурегулированный конфликт интересов. В частности, господин Моисеев трудоустроил свою супругу на должность начальника отдела по земельному контролю и экологии в администрацию района. По требованию прокуратуры основание ее увольнения также зафиксировано, как «в связи с утратой доверия». Супруга бывшего главы внесена в аналогичный реестр в сентябре 2026 года.