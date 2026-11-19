«С-ТЭК 1» получил 15,5 га под Новосибирском для расширения производства
ООО «С-ТЭК 1», выпускающее гуминовые удобрения, планирует увеличить объемы производства. Это следует из закона Новосибирской области о переводе четырех участков сельскохозяйственных земель в статус земель для промышленности. Он был принят законодательным собранием региона на сессии 19 ноября.
Общая площадь участков составляет 15,5 га. Они расположены на территории Криводановского сельсовета под Новосибирском. Согласно пояснительной записке к законопроекту, на участках планируется построить семь зданий общей площадью 22 тыс. кв. м, в том числе административный корпус, производственно-складское помещение и пять цехов.
«Проект предусматривает расширение объема производства почвобрикетов до 10 млн единиц в год, готовых питательных грунтов до 5 млн упаковок различного объема в год, а также производство подпрессованного торфа… в объеме более 150 тыс. куб. м в год»,— сообщил в пояснительной записке о планах инвестора руководитель областного департамента имущества и земельных отношений Роман Шилохвостов.
ООО «С-ТЭК 1» располагается в селе Марусино. По данным Rusprofile, единственным учредителем компании, получившей по итогам 2025 года выручку в объеме 25 млн руб., является Дмитрий Моргунов.