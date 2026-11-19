«Проект предусматривает расширение объема производства почвобрикетов до 10 млн единиц в год, готовых питательных грунтов до 5 млн упаковок различного объема в год, а также производство подпрессованного торфа… в объеме более 150 тыс. куб. м в год»,— сообщил в пояснительной записке о планах инвестора руководитель областного департамента имущества и земельных отношений Роман Шилохвостов.