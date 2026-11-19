В Самарской области в отношении РСО возбуждено дело за отключение воды в 1200 домах
Собственники остались без ресурса более чем на 100 часов
Прокуратура Сызрани по поручению регионального надзорного ведомства провела проверку по факту длительного отключения воды в городе. Установлено, что это произошло по вине местной ресурсоснабжающей организации. Об этом сообщает контрольный орган.
Установлено, что с 23 по 27 сентября 2026 года из-за проблем на объектах водоснабжения вода подавалась потребителям с перебоями. Под отключение попали 302 многоквартирных дома, 924 частных дома, 40 образовательных учреждений и 25 учреждений здравоохранения.
Жители оставались без воды больше ста часов. По итогам проверки прокуратура внесла директору ресурсоснабжающей компании представление и возбудила в отношении инженера организации административное дело по ч. 2 ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами). Кроме того, за ненадлежащую организацию подвоза питьевой воды представление внесено временно исполняющему полномочия главы Сызрани.
Акты прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены. Виновные привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.
После этого двум тысячам абонентов произвели перерасчет платы на общую сумму более 247 тыс. рублей.