Жители оставались без воды больше ста часов. По итогам проверки прокуратура внесла директору ресурсоснабжающей компании представление и возбудила в отношении инженера организации административное дело по ч. 2 ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами). Кроме того, за ненадлежащую организацию подвоза питьевой воды представление внесено временно исполняющему полномочия главы Сызрани.