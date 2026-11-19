В Самаре специалиста по лифтам заподозрили в распространении порнографии
На допросе он рассказал, что искал собеседницу в соцсетях
Сотрудники полиции Самары выявили факт незаконного распространения порнографических материалов в соцсети. Об этом сообщили в региональном главке МВД.
Оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался мужчина 1988 года рождения — специалист по лифтовому оборудованию. По версии следствия, во время общения с другими пользователями он рассылал порнографические изображения.
Силовики провели обыск дома у подозреваемого и изъяли компьютерную технику. Исследование подтвердило, что на устройствах содержатся порнографические фотоматериалы.
На допросе мужчина признал свою вину. Свои действия он объяснил поиском собеседницы для общения.
Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.