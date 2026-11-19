Если учитывать смежные с полученной в вузе профессией, показатель в регионе вырос с 35% в 2021 году до 50% в 2026-м. При этом доля тех, чья работа не связана со специальностью, составляет 11%. По России за пять лет доля работающих строго по полученной специальности увеличилась в строительстве и недвижимости с 27% до 39%, в информационных технологиях — с 20% до 32%, в управлении персоналом и тренингах — с 16% до 24%. В то же время в ряде профессиональных областей наблюдается обратная динамика. В юриспруденции величина снизилась с 59% до 46%, в науке и образовании — с 35% до 30%, в медицине и фармацевтике — с 53% до 51%.