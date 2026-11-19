По предварительным данным, днем 18 ноября 65-летний водитель грузовика Dayun двигался по дороге М5 «Урал». Во время спуска из-за снегопада он не справился с управлением. Полуприцеп машины занесло на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем Toyota Land Cruiser под управлением 44-летнего гражданина. После этого легковая машина съехала в правый кювет, грузовик — в левый. В результате ДТП водитель автомобиля Toyota погиб на месте. Его 55-летнюю пассажирку госпитализировали с травмами.