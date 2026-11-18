Беглов снял с должности главу комитета по информатизации и связи
Юлия Смирнова стала спецпредставителем губернатора Петербурга
Временно исполняющим обязанности председателя комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга с 19 ноября назначен Игорь Никонов, занимающий пост первого заместителя главы ведомства. О кадровом решении градоначальника Александра Беглова сообщили в пресс-службе Смольного. Юлия Смирнова, возглавляющая комитет, перешла на должность спецпредставителя губернатора. Госпожа Смирнова руководила КИС с марта 2021 года.
Комитет по информатизации и связи отвечает за защиту информации в структурах городской администрации. Ведомству подконтрольны в том числе городской мониторинговый центр, телефонная станция Смольного, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, а также служба сопровождения программных комплексов.
В начале ноября комитет по информатизации и связи перешел в ведение нового вице-губернатора Андрея Хорта, который занимается в Смольном вопросами информационной безопасности.