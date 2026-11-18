Комитет по информатизации и связи отвечает за защиту информации в структурах городской администрации. Ведомству подконтрольны в том числе городской мониторинговый центр, телефонная станция Смольного, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, а также служба сопровождения программных комплексов.