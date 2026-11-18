Валентина Акимова родилась 19 сентября 1936 года. В период с 1957 по 1977 год она была солисткой Пермского театра оперы и балета им. Чайковского. Она была задействована в спектаклях «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Жизель», «Дон Кихот» и других. В 1977 году госпожа Акимова стала преподавать в Пермском хореографическом училище. Она вела уроки классического и исторического танца в младших классах.