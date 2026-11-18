Орловский «Микротензор» вложил 94 млн рублей в расширение выпуска датчиков
Орловское ООО «Микротензор» увеличило в 1,5 раза производство тензопреобразователей давления, выполненных по технологии «Кремний на сапфире». Речь идет о датчиках, которые помогают нефтегазовым компаниям и приборостроителям следить за состоянием скважин и насосов. Реализация проекта, направленного на расширение мощностей, потребовала 94 млн руб. инвестиций. Об этом сообщили в Фонде развития промышленности (ФРП).
Предприятие получило поддержку федерального и регионального ФРП. Они предоставили компании льготные займы на 63 млн и 7 млн руб. соответственно.
На эти средства «Микротензор» провел техническое перевооружение, закупив станок с числовым программным управлением, установку для обработки кремниевых пластин и автоматические калибраторы. Это позволило автоматизировать сборку, повысить точность чувствительных элементов и снизить разброс рабочих характеристик изделий.
По данным Rusprofile, ООО «Микротензор» зарегистрировано в Орле в сентябре 2012 года. Основной вид деятельности — производство приборов для контроля прочих физических величин. Уставный капитал составляет 2 млн руб. Учредителями являются Игорь и Илья (Игоревич) Мельниковы, генеральный директор — Елена Балашова. В 2022 году компания отработала с выручкой 206 млн, чистая прибыль составила 21 млн руб. Более актуальные финансовые показатели не раскрываются.
«Микротензор» активно ведет импортозамещение: уровень локализации продукции составляет 98%. Выход на полную мощность позволит компании поддерживать достигнутый объем выпуска датчиков.
По собственным данным, в число ключевых заказчиков предприятия входят «Газпром», «Роснефть» и «Татнефть», а также приборостроительные заводы «Метран», «Электон» и «Ижевский радиозавод ТЭК». Кроме того, «Микротензор» экспортирует изделия в Китай, Индию, Казахстан и Беларусь.
В сентябре стало известно, что орловское АО «Мценский завод коммунального машиностроения» («Коммаш») увеличило объемы производства комплектующих для спецтехники. В расширение мощностей предприятие инвестировало свыше 135 млн руб.