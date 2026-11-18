Орловское ООО «Микротензор» увеличило в 1,5 раза производство тензопреобразователей давления, выполненных по технологии «Кремний на сапфире». Речь идет о датчиках, которые помогают нефтегазовым компаниям и приборостроителям следить за состоянием скважин и насосов. Реализация проекта, направленного на расширение мощностей, потребовала 94 млн руб. инвестиций. Об этом сообщили в Фонде развития промышленности (ФРП).