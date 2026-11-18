Расширение размещения происходит на фоне уже значительного санаторного фонда края. По данным министра туризма Андрея Толбатова, которые он приводил в интервью «Ъ-Кавказ», в регионе работают 128 санаторно-курортных учреждений на 35,4 тыс. койко-мест. Всего в коллективных и специализированных средствах размещения края насчитывается около 58,4 тыс. мест. Власти рассчитывают, что новые инвестиции укрепят курортную инфраструктуру и увеличат предложение для отдыхающих.