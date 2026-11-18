На Кавминводах в 2027 году хотят открыть 12 санаторно-курортных объектов
Новые отели и санатории появятся во всех городах КМВ
Власти Ставропольского края рассчитывают ввести в эксплуатацию в 2027 году 12 санаторно-курортных объектов на Кавказских Минеральных Водах. По оценке регионального министерства туризма, новые проекты добавят более 3,3 тыс. койко-мест и создадут свыше 1,7 тыс. рабочих мест, сообщили в Управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства региона.
В Ессентуках инвестор планирует открыть многофункциональный санаторно-курортный комплекс. В Железноводске должны появиться санаторий и гостиница. В Пятигорске заявлены новый санаторно-курортный комплекс и три гостиницы. Еще пять объектов строят в Кисловодске.
Общий портфель региона в сфере санаторно-курортного и туристского строительства насчитывает 66 проектов. К 2035 году инвесторы намерены вложить в них почти 140 млрд руб. внебюджетных средств, создать более 22 тыс. койко-мест и обеспечить около 9 тыс. рабочих мест.
Кавминводы уже привлекают крупные вложения в новые здравницы. Например, в 2026 году региональные власти сообщали о строительстве комплекса Medical Spa Hotel «Горный Бриллиант» категории четыре звезды. Проект в Железноводске рассчитан на 272 номера; в его состав должны войти лечебный центр, SPA-зона, бассейн, ресторан и конференц-зал. Заявленный срок ввода — 2027 год.
Расширение размещения происходит на фоне уже значительного санаторного фонда края. По данным министра туризма Андрея Толбатова, которые он приводил в интервью «Ъ-Кавказ», в регионе работают 128 санаторно-курортных учреждений на 35,4 тыс. койко-мест. Всего в коллективных и специализированных средствах размещения края насчитывается около 58,4 тыс. мест. Власти рассчитывают, что новые инвестиции укрепят курортную инфраструктуру и увеличат предложение для отдыхающих.
Ранее власти также заявляли о более широких долгосрочных планах: к 2036 году в крае хотят открыть 65 новых объектов на 22,7 тыс. койко-мест.